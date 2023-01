Trend positivo per il Natale agropolese: Comune a lavoro per gli eventi del 2023

Bilancio positivo per il Natale ad Agropoli che ha attirato diverse presenze in Città, complice anche il Capodanno in piazza con Nostalgia 90.

Con la «Cantata per il Presepe» sabato sera al centro storico, si è concluso il calendario degli eventi natalizi ad Agropoli. Un bilancio positivo viene fuori dalle tante iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, che hanno avuto quale fulcro centrale “Il Borgo di Babbo Natale”, quindi una serie di altri eventi che hanno visto protagonisti varie aree della città, centrali come quelle periferiche.

Bagno di folla per il Capodanno in piazza dopo due anni di stop

Tra le novità rispetto al passato. Tante persone, locali e ospiti, che hanno potuto godere la città vestita a festa, dove si è respirata appieno l’aria natalizia. Il Capodanno in piazza il 1 gennaio, riproposto dopo due anni di stop causa pandemia, è stato il momento più emozionante tra tutti: si è notato più che mai la voglia delle persone, giovani e meno giovani, di tornare a divertirsi, ballare, cantare, insomma di tornare a quella normalità che era mancata durante il periodo clou del Covid-19.

Piazza Vittorio Veneto e Corso Garibaldi ricolmi di gente è stata una immagine davvero carica di emozione. E poi che dire delle tante famiglie che, oltre a partecipare alle diverse iniziative dislocate in giro per la città, hanno visitato il borgo antico tra mercatini, pista di pattinaggio su ghiaccio, con la destinazione finale rappresentata dalla visita alla Casa di Babbo Natale.

Le bellezze di Agropoli sul piccolo schermo con Linea Verde Life

Natale di Agropoli che è stato protagonista su Rai 1 in più di una occasione, dando risalto alla città che vuole tornare ad essere protagonista ed essere viva tutto l’anno. E sulla scia del percorso virtuoso compiuto, sono già stati svelati i 16 eventi principali che si svolgeranno nel corso del 2023. Tra novità, ritorni alla tradizione e conferme. Il primo appuntamento è fissato dall’11 al 14 febbraio con “Il borgo degli innamorati”. Non prendete impegni.

Le dichiarazioni

«Sono state giornate intense – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al Turismo, Commercio e Eventi, Roberto Apicella – con tante iniziative, in diverse zone della città e variegate, per cercare di incuriosire varie fasce di età. Il risultato finale è stato importante, con piacere abbiamo potuto notare una risposta più che positiva da parte delle persone locali, ma anche di tanti turisti e visitatori che hanno scelto Agropoli per vivere i diversi eventi proposti.

Un percorso che ha funzionato e che ci invita ad andare avanti, cercando di fare ancora di più e meglio nel prossimo futuro. Siamo già proiettati – sottolineano – al 2023, con tanti eventi in programma, alla riscoperta delle tradizioni, con diverse conferme e qualche piacevole novità per dare la giusta vivacità in ogni momento dell’anno. Insomma una nuova era è iniziata per la crescita della nostra città».