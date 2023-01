«Tre di troppo» campione d’incassi al cinema. La commedia divertente anche nel Cilento, ecco dove vederla

È in arrivo il weekend, cosa c’è di meglio che rilassarsi al cinema? Continua a leggere l’articolo, ti suggeriamo i film in programmazione nelle sale del Cilento e Diano.

Tre di troppo: Virginia Raffaele e Fabio de Luigi fanno il pieno al botteghino, ecco la trama

Tre di troppo, film diretto da Fabio De Luigi, racconta la storia di Marco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele), una coppia che trascorre la sua vita in modo perfetto. Sono passionali, in forma, alla moda e soprattutto… senza figli.

Per loro la vita di coppia può essere vissuta in due modi: all’Inferno con bambini pestiferi che rendono la vita dei genitori un incubo, portandoli all’esasperazione più totale, o in Paradiso, dove le coppie senza figli possono godersi le giornate in tranquillità, in ordine e senza urla o piagnistei. Loro hanno scelto di essere in Paradiso e ne sono fermamente convinti. Inoltre, cercano di distanziarsi dalle coppie di amici che non hanno intrapreso la loro stessa strada e che si ritrovano esauriti dalla loro stessa prole e con una vita matrimoniale sull’orlo del baratro.

Ma il destino ha in serbo per la coppia altri piani: senza alcun motivo, una mattina i due si svegliano con la casa invasa da tre bambini di 10, 9 e 6 anni. Essere la mamma e il papà di tre figli sconvolgerà enormemente le loro esistenze e ogni loro certezza, portata avanti fino ad allora, si sgretolerà in mille pezzi. Marco e Giulia devono trovare un modo per liberarsi dei tre bambini e tornare alla loro tranquilla e spensierata vita, ma come?

Il film è in programmazione al Cineteatro «Tempio del Popolo» a Policastro Bussentino dal 14 al 16 gennaio alle 19:00 e alle 21:00 e al Cinema Bolivar a Marina di Camerota alle ore 19:00 e alle 21:00

Al Cineteatro Eduardo De Filippo di Agropoli, questa la programmazione:

Fino al 14 gennaio (escluso il 15 gennaio)

«L’ispettore a 8 zampe» alle ore 17:00

«Mascquerade» alle ore 19:00

«Le otto montagne» 5 alle ore 21:30

Cinema Adriano, Sala Consilina

Fino al 18 gennaio (escluso lunedì 16)

«Il grande giorno» con Aldo, Giovanni e Giacomo alle ore 19:00 e alle ore 21:00

«M3gan» con Allison Williams alle ore 17:00

Sabato e Mercoledì prezzo ridotto

Cineteatro La Provvidenza-Vallo della Lucania

14-15 gennaio alle 17:00-19:15-21:30

«Il Principe di Roma» con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini, Denise Tantucci