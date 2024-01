Il miglior gelatiere del 2024 premiato al Sigep di Rimini è del Cilento. Ecco di chi si tratta

Danilo Cinelli, 35 anni, cresciuto a Stio, è stato incoronato Miglior Gelatiere 2024 nel corso della prestigiosa fiera SIGEP in corso a Rimini in questi giorni.

I successi

Il gelatiere cilentano ha avuto accesso alla finalissima dopo aver superato un altro contest organizzato dall’Associazione Italiana Gelatieri (Aig) al Sigep, dal titolo “Memorial Lorenzo Cagnoni – Mille idee per un nuovo gusto”, durante il quale Cinelli ha presentato il gusto “Nettuno” realizzato con Sale di Cervia, vaniglia del Madagascar, limone di Sorrento, croccante al Pistacchio profumato all’arancia.

La sfida finale ha visto i quattro finalisti cimentarsi con una mistery box, ovvero degli ingredienti a sorpresa da cui Cinelli ha ricavato un gelato al Pistacchio variegato all’arancia che gli è valso il premio finale.

La premiazione

La premiazione come Miglior Gelatiere 2024 apre la strada alla finale della della III edizione della Coppa Italia di Gelateria, organizzata dall’AIG-Associazione Italiana Gelatieri, che si svolgerà a Roma a novembre.

Danilo Cinelli, che da 11 anni vive a Bologna, dove è titolare della gelateria “Delizie Bolognesi”, si è detto molto soddisfatto del traguardo raggiunto.

Le dichiarazioni

“Sono felice di aver partecipato e vinto con due gusti particolari, perchè per me il gelato è un mix di tecnica ed emozione. Dedico il premio alla mia compagna sul lavoro e nella vita, Irene Susini, una presenza indispensabile, e alla mia mamma che vive a Stio, il posto in cui torno ogni volta che posso. Per me il Cilento è casa, è il luogo dove traggo ispirazione per i miei gelati quando passeggio tra i boschi. Dopo tanti anni lontano mi piacerebbe costruire qualcos’altro di bello e nel prossimo futuro vedo sicuramente una mia gelateria nel Cilento attraverso cui trasmettere tutto il mio attaccamento a questa meravigliosa Terra“.