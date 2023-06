Tre gelaterie del Cilento tra le migliori della Campania. Sono in semifinale al Gelato Festival World Masters

Con l’arrivo dell’estate è tempo di gelato! Il Gelato Festival World Masters, il campionato mondiale organizzato con i partner strategici Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group, si prepara a selezionare le migliori gelaterie qualificate per il percorso 2022-2025 e che parteciperanno alle prossime tappe per decretare il miglior gusto di gelato del mondo.

Il Gelato Festival World Masters

Da ottobre 2022, il percorso del campionato ha già raggiunto 37 tappe in 3 continenti, coinvolgendo oltre 500 artigiani. Questi selezionati avranno l’opportunità di partecipare alla prima Semifinale Italiana, programmata per ottobre 2023.

Nella regione della Campania, sono stati scelti i 16 migliori gelatieri che avanzeranno nel percorso verso la semifinale italiana. È interessante notare che anche il Cilento è ancora una volta rappresentato, dimostrando l’elevato livello di eccellenza e creatività dei gelatieri locali.

La semifinale italiane

L’arrivo della Semifinale Italiana è sempre più vicino, e l’emozione e l’attesa tra gli artigiani del gelato si fanno sentire. Sarà un’occasione imperdibile per gustare le creazioni più innovative e deliziose e per scoprire chi avrà l’onore di competere per il titolo del miglior gusto di gelato del mondo.

Gli amanti del gelato, sia italiani che internazionali, non vedono l’ora di seguire il Gelato Festival World Masters e di deliziarsi con queste prelibatezze artigianali che rappresentano il meglio dell’arte gelatiera a livello globale.

I gelatai Campania

Marco Adinolfi della Gelateria Marco Adinolfi di Cava De’ Tirreni (Salerno) con il gusto “Incanto d’Autunno”. Descrizione: Gelato alla zucca dai sentori autunnali profumato con cannella e zenzero e variegato con amaretto sbriciolato.

Antonio Baratta della Gelateria Torretta di San Marco di Castellabate con il gusto “Tra Capra e Pecora”.

Descrizione: Gelato con cacio ricotta, zucchero aromatico, cetrangolo, con marmellata di melannurca

Domenico Cannoniero della Gelateria Dolce Brivido di Giffoni Valle Piana (SA) con il gusto “Nocciolando”. Descrizione: Gelato alla nocciola variegato con nocciole croccanti e crema di nocciola e cacao

Silvia Chirico della Gelateria Tenuta Chirico di Ascea Marina con il gusto “Myrsine”

Descrizione: Gelato al latte di bufala con foglie di mirto, sciroppo di bacche di mirto e meringhe al mirto

Simone Esposito della Gelateria Meeting Lab di Acciaroli con il gusto “Aqua Marine”. Descrizione: Sorbetto al limone, rosmarino e acqua di mare

Raffaele Lepore del Bar delle Sirene di Salerno con il gusto “Terra del Sole”

Descrizione: Gelato con ricotta fresca di pecora di Colliano, fichi secchi del Cilento con mandorle, miele, buccia di limoni della Costiera Amalfitana e cioccolato Grand Cru