Il medico di base: chi è, come funziona, come sceglierlo, come cambiarlo

Il medico di base, o medico di medicina generale (MMG), è un medico che fornisce assistenza sanitaria sul territorio, rivestendo il ruolo di medico curante di un certo numero di persone assistite.

Chi è il medico di base

Il medico di base è un medico laureato in medicina e chirurgia, abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’albo dei medici. È un professionista che ha completato un percorso formativo specifico in medicina generale, che gli permette di fornire assistenza sanitaria a persone di tutte le età, in condizioni di salute sia normali che patologiche.

Come funziona il medico di base

Il medico di base è il primo punto di riferimento per la salute dei cittadini. È a lui che ci si rivolge per le visite di controllo, per la prescrizione di farmaci, per l’inoltro a specialisti o a strutture ospedaliere.

Il medico di base offre un’assistenza sanitaria di base, che comprende:

Visite di controllo e di prevenzione;

Prescrizione di farmaci;

Inoltro a specialisti o a strutture ospedaliere;

Gestione di patologie croniche;

Consulenza e supporto.

Come scegliere il medico di base

Ogni cittadino ha diritto di scegliere il proprio medico di base, tra i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Per scegliere il medico di base, è necessario recarsi presso l’ufficio “Scelta e Revoca” dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza, con il codice fiscale e la tessera sanitaria.

Come cambiare il medico di base

È possibile cambiare il medico di base in qualsiasi momento, presentandosi presso l’ufficio “Scelta e Revoca” dell’ASL di residenza, con il codice fiscale e la tessera sanitaria.

Ecco alcuni suggerimenti per scegliere il medico di base:

Considerare la vicinanza al domicilio o al luogo di lavoro;

Verificare le specializzazioni del medico;

Parlare con altri pazienti che hanno già scelto lo stesso medico;

Fare un colloquio con il medico per valutare se è la persona giusta per le proprie esigenze.

Ecco alcuni suggerimenti per cambiare il medico di base: