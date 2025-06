Il mare di Agropoli “supera” gli esami Arpac: torna la balneabilità

Il mare di Agropoli torna interamente balneabile. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Mutalipassi, nel corso della seduta odierna di consiglio comunale, in diretta su InfoCilento. I prelievi, eseguiti nei giorni scorsi da parte dell’Arpac, hanno confermato che tutte le criticità, riscontrate ormai dieci giorni fa, sono state superate.

Il primo cittadino, quindi, procederà nelle prossime ore a revocare il divieto di balneazione imposto ad inizio settimana nel tratto tra il porto e il Lungomare.

Le criticità

Probabile che a causare i disagi sia stato un fenomeno di “troppo pieno” dell’impianto di depurazione a seguito di una ondata di maltempo.

L’ordinanza di divieto della balneazione ha scontentato soprattutto i turisti, intenzionati a trascorrere qualche giorno di relax ad Agropoli, alcuni dei quali hanno addirittura disdetto le loro vacanze. Gran parte di coloro che si trovavano già in città, invece, non hanno rinunciato ad un tuffo in mare.