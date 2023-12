Il luogotenente della capitaneria di porto di Agropoli, Aniello Fiorito, va in pensione

Una giornata colma di ricordi per il Cavaliere primo Luogotenente della Capitaneria di Porto di Agropoli, Aniello Fiorito, che raggiunge un nuovo traguardo, quello della meritata pensione. Fiorito nelle scorse ore ha espletato il suo ultimo servizio lavorativo ed ha salutato con molta emozione i colleghi con i quali ha condiviso molte attività, il comandante Alessio Manca e tutto il corpo della capitaneria agropolese. Aniello Fiorito ha iniziato il suo servizio 43 anni fa, da lì molti successi professionali e personali.

E’ stato per 20 anni Comandante dell’unità navale del corpo a Salerno svolgendo le operazioni di sbarco e recupero di emigrati clandestini prima in Albania alla fine degli anni 90 e poi nel porto di Lampedusa nel 2008. E’ giunto nella città di Agropoli 13 anni fa come capo sezione tecnica operativa e Nostromo del porto agropolese.