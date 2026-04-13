Il GAL Cilento lancia il tour informativo: nuove opportunità per l’artigianato e lo sviluppo locale

Il territorio del Cilento si prepara a una fase di rinnovamento produttivo grazie al nuovo ciclo di finanziamenti promosso dal GAL Cilento S.r.l. Con l’apertura ufficiale dei bandi inseriti nella strategia “L’Artigianato della Dieta Mediterranea”, l’ente ha dato il via a una serie di incontri itineranti pensati per supportare attivamente cittadini, giovani e imprese. Si tratta di un’iniziativa capillare che mira a trasformare le potenzialità della regione in progetti concreti e sostenibili.

Sportelli informativi e assistenza tecnica sul territorio

Per garantire la massima partecipazione e chiarezza, il GAL ha strutturato un calendario di quattro appuntamenti durante i quali saranno allestiti degli Info Point operativi. In queste sedi, personale qualificato offrirà consulenza diretta e assistenza tecnica per approfondire i criteri di accesso e le modalità di spesa ammissibili. Alle sessioni tecniche si affiancheranno gli interventi istituzionali, fondamentali per delineare la visione strategica che muove l’intera programmazione e per fornire le linee di indirizzo necessarie ai futuri beneficiari.

Il calendario degli appuntamenti nel Cilento

Il tour informativo toccherà quattro comuni strategici, con orari dedicati per permettere a tutti gli interessati di ricevere il supporto necessario presso le locali sedi municipali:

Roccadaspide : Giovedì 16 aprile 2026, Via Giuliani (Ore 10:00 – 16:00)

: Giovedì 16 aprile 2026, Via Giuliani (Ore 10:00 – 16:00) Moio della Civitella : Martedì 21 aprile 2026, Piazza del Municipio (Ore 10:00 – 16:00)

: Martedì 21 aprile 2026, Piazza del Municipio (Ore 10:00 – 16:00) Laureana Cilento : Giovedì 23 aprile 2026, Via del mercato (Ore 10:00 – 16:00)

: Giovedì 23 aprile 2026, Via del mercato (Ore 10:00 – 16:00) Stio: Giovedì 30 aprile 2026, Via Trieste (Ore 14:00 – 18:00)

La visione del Presidente: un ponte tra identità e futuro

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rendere l’istituzione un partner reale per la crescita della comunità. A sottolinearlo è lo stesso Presidente del GAL Cilento, Raffaele Mondelli, che ha evidenziato l’importanza del confronto diretto:

“Attraverso gli Info Day vogliamo mettere il GAL a disposizione di cittadini, imprese e giovani che intendono investire nelle opportunità offerte dalla nuova strategia. Questo percorso nasce con l’obiettivo di accompagnare le comunità locali non solo nell’accesso ai fondi, ma anche nella costruzione di progettualità solide e di qualità, capaci di valorizzare al meglio le vocazioni del Cilento. La nostra missione è fare del GAL un partner affidabile per trasformare identità, tradizione e competenze in sviluppo locale costruendo insieme al territorio il futuro della nostra strategia che dovrà essere sempre più vicina ai bisogni reali delle comunità locali.”

Durante ogni tappa verranno sviscerati i dettagli burocratici e i requisiti di accesso, fornendo gli strumenti utili per la presentazione delle domande. Per chi volesse anticipare l’analisi dei bandi, la documentazione ufficiale e i termini di scadenza sono già disponibili sul portale dell’ente all’indirizzo www.galcilento.it.