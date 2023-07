Gusto Italia da Bandiera Blu arriva a Villammare dal 2 al 6 agosto. Ecco il programma

Da mercoledì 2 a domenica 6 agosto la fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato sarà a Villammare, borgo del comune di Vibonati premiato (ancora una volta) con la Bandiera Blu, concessa alle migliori località balneari nel mondo.

Occasione preziosa per entrare in diretto contatto con i produttori del Made in Italy delle regioni del Mezzogiorno d’Italia e poter dar vita ad una spesa consapevole senza intermediari.

Con ingresso libero e gratuito dalle ore 17 a mezzanotte, da venerdì a domenica andranno in scena anche gli spettacoli del Teatro Nazionale di burattini di Mauro Apicella.

L’evento

Gusto Italia, evento itinerante firmato dall’Associazione Italia Eventi, è patrocinata dal Comune di Vibonati, grazie al sindaco Manuel Borrelli, dalla Camera di Commercio di Salerno, dal Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e della Confederazione Nazionale Artigianato CNA di Salerno.

“E’ un borgo che amo molto e ci accoglie da anni. Qui si unisce perfettamente il bello dell’Italia con il buono dei nostri produttori. Ritornare negli stessi luoghi ci consente anche di sostenere rapporti tra i consumatori attenti che ci seguono e i piccoli artigiani che con noi si muovono tra le più belle località del meridione”, commenta Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi.

Le aziende e i prodotti di Gusto Italia

Quattro le regioni italiane presenti a questa tappa, partendo dalla Campania e dal Cilento. Diverse conserve e sott’oli locali, da Capaccio Paestum ottimo miele da apicoltura artigianale, assieme a numerosi prodotti derivati.

Dall’Irpinia giungeranno salumi, formaggi, tartufi, composte di frutta, biscotteria artigianale ed un elisir a base di zafferano ed erbe aromatiche. Presenti anche i donuts, le crepes e i waffelini in vari gusti e colori. Per i golosi caramelle, lecca lecca e marshmallow di una giovane azienda, liquore alla canapa e al finocchietto.

Dalla Puglia taralli friabili, anche senza lievito e in tanti gusti. Dalla Basilicata pasta artigianale, peperoni cruschi, legumi, sott’oli, formaggi e salumi tra cui il noto Canestrato di Moliterno e un vino medievale ottenuto da un’antica ricetta.

Dalla Calabria tanta liquirizia, da cui nascono una serie di declinazioni e abbinamenti e pregiati salumi di maiale nero calabrese.

Ricco anche l’angolo dell’artigianato, dove sarà possibile trovare bigiotteria, prodotti in pelle, cappelli e bracciali. Presenti anche le ceramiche artigianali, i cristalli profumati e i prodotti per l’aromaterapia. Attesi i capi Moda Positano ed i coralli lavorati a Torre del Greco. Non mancheranno tegole dipinte, prodotti in vetro soffiato e creme alla canapa e all’aloe.

Gusto Italia in tour è attivo tutti i giorni dalle ore 17 a mezzanotte. Partner dell’iniziativa il blogzine Rosmarinonews.it.

Le prossime tappe di Gusto Italia in tour 2023

Dall’11 al 15 agosto – Sapri (SA)

Dal 18 al 20 agosto – Minori (SA)

Dal 23 al 27 agosto – Acciaroli (SA)

Dal 30 agosto al 3 settembre – Gusto Italia & Patrimoni UNESCO del Sud a Matera

Dal 7 al 10 settembre – Salerno

Dal 5 all’8 ottobre – Frascati (RM)