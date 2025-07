Giungano, un’estate ricca di eventi: il clou la festa della pizza

Sarà un’estate ricca di eventi quella di Giungano. A dirlo è il sindaco del comune cilentano, Giuseppe Orlotti. Ai microfoni di InfoCilento il primo cittadino ha svelato le iniziative in programma già a partire dalle prossima settimana.

La festa della pizza

Il clou degli appuntamenti, però, è in programma ad agosto con la Festa dell’antica pizza cilentana. Il cartellone giunganese conferma la sinergia tra amministrazione comunale e associazioni del territorio impegnate per animare il borgo e in particolare il suo caratteristico centro storico.