Ecco il ricco cartellone degli eventi estivi a Roscigno

Particolarmente ricco il cartellone degli eventi estivi a Roscigno nuova ed a Roscigno Vecchia nei mesi di agosto e settembre 2024. Una serie di manifestazioni pronte a soddisfare grandi e piccini. Si parte il 1° agosto con il campo estivo (fino al 14 agosto) “Ritroviamoci in Piazza” a partire dalle ore 9 in Piazza Silvio Resciniti (Roscigno Nuova).

Il 4 agosto alle 18 verrà inaugurato a Roscigno Nuova il nuovo campo di calcio a 5 della Fondazione Monte Pruno. Alle 21 dello stesso giorno di scena uno spettacolo di burattini della compagnia “Ferraiolo”. Dall’8 al 12 agosto il Torneo di calcetto “Junior Cup Monte Pruno”.

Spazio alla gastronomia locale il 10 e l’11 agosto con la Sagra del Cavatiello in Piazza Silvio Resciniti (Roscigno Nuova) a partire dalle 20:30, allietata dalle serate musicali “Diatonic New Generation” di Ivano De Simone (il 10) e “Sound Ladies” (l’11 agosto).

Lunedì 12 agosto tutti in campo per la finale del torneo di calcetto “Junior Cup Monte Pruno”. Martedì 13 agosto ci sarà la Notte Bianca.

Da martedì 13 a domenica 18 agosto Pizza Village, a partire dalle 20, con una serie di serate musicali: Thaila Orefice in concerto (il 13), Orazio Sacs con Dj Set (il 14), Nicola Napolitano & Trio Incantus (il 15 a cura del Comitato Feste), Bifolk (il 17) ed il Gruppo Ananche con Dj Set (il 18 agosto).

La tradizionale Festa di San Rocco contraddistinguerà la giornata del 16 agosto con il concerto bandistico “Città di Fisciano” e lo spettacolo offerto dai fuochi pirotecnici.

Sabato 17 agosto di scena il memorial “Antonio Resciniti e Biagio Risi”.

Dal 31 agosto al 6 settembre il Comune di Roscigno organizza le Cure Termali a Fiuggi (FR).

Nel suggestivo borgo di Roscigno Vecchia il 31 agosto ed il 1° settembre, a partire dalle 8 in Piazza Nicotera, un appuntamento da non perdere per gli appassionati di cinofilia da tutta Italia con l’”Enci Village Cilento”.

Dal 7 al 14 settembre la Pro Loco “Roscigno Vecchia” presenterà il progetto “Città Museo”, in compagnia dei Roscignoli nel Mondo. Dal 21 al 29 settembre chiusura con “Week-end al Borgo” a cura della Pro Loco “Roscigno Vecchia”.