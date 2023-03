Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid-19: l’iniziativa a Castel San Giorgio

Castel San Giorgio si prepara a commemorare le vittime del Covid in occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus che si terrà il 18 marzo prossimo.

L’iniziativa

L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Paola Lanzara, ha deciso di apporre una targa all’interno del cimitero cittadino che ricorderà tutti i sangiorgesi morti a causa del virus. La targa, che sarà posta in modo permanente, sarà benedetta in un momento di preghiera alla presenza dei familiari delle vittime e di tutti coloro che vorranno partecipare.

«Non dimenticheremo mai il dramma che abbiamo vissuto, le immagini dei mezzi militari che trasportavano le bare delle vittime, il dolore delle famiglie, la solitudine e l’isolamento. Vogliamo che questa targa sia un abbraccio mai dato alle loro famiglie, un modo per ricordare per sempre i nostri concittadini che non ci sono più» – ha dichiarato la sindaca Paola Lanzara.

Immagini che non potranno mai essere dimenticate

La Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus è stata istituita formalmente il 17 marzo 2021, ma per i cittadini di Castel San Giorgio la data del 18 marzo 2020 è quella che rimarrà scolpita nella memoria. Fu proprio in quella giornata che le immagini terribili dei mezzi militari che trasportavano le bare delle vittime a Bergamo fecero il giro del mondo, racchiudendo il dramma dell’intera pandemia e lasciando tutti sgomenti.

Presso il cimitero comunale, una targa in memoria delle vittime

L’invito dell’amministrazione comunale è rivolto a tutti i familiari delle vittime di Covid affinché partecipino alla cerimonia e condividano con la comunità di Castel San Giorgio il momento di preghiera e di riflessione. La targa posta nel cimitero comunale sarà un simbolo tangibile del ricordo e dell’affetto che la comunità tutta vuole dimostrare alle famiglie delle vittime, ma anche un invito a non dimenticare mai il dramma che l’intero paese ha vissuto durante la pandemia.

L’impegno di Castel San Giorgio, per non dimenticare

In questo modo, Castel San Giorgio dimostra ancora una volta di essere una comunità unita e solidale, che sa guardare al futuro ma che non dimentica mai il proprio passato e le proprie radici. Una comunità che ha saputo affrontare insieme una delle crisi più gravi degli ultimi decenni e che ha saputo farlo con il cuore, dimostrando il valore della solidarietà e della coesione sociale.