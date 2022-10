Vallo, alla Casa di Cura Cobellis una giornata per la prevenzione dell’obesità

È in programma per giovedì 27 ottobre, una giornata dedicata alla conoscenza e alla diffusione della Chirurgia Bariatrica.

Appuntamento il 27 ottobre alla casa di cura Cobellis, ecco cos’è la chirurgia bariatrica

«Bariatric Surgery Day», questo il titolo della giornata in programma presso la Casa di Cura Cobellis a Vallo della Lucania. L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla Fondazione SiCob che si svolgerà nei centri accreditati dell’intero territorio nazionale.

Tra queste una delle strutture di riferimento nel Cilento, Diano e Alburni, è la casa di cura Cobellis che vanta una notevole attività ed è centro accreditato Sicob.

Il commento

«Aderendo all’invito lanciata dalla Fondazione SICO, anche noi promuoviamo la conoscenza della chirurgia bariatrica che si occupa del trattamento dei pazienti affetti da obesità»– queste le dichiarazioni del Dottor Luigi Cobellis, responsabile del Centro con lo slogan «Obesità, una giornata per combatterla».

Le porte della Clinica, si apriranno per richiamare l’attenzione su un problema che oggi, purtroppo, si riscontra sempre più spesso che è l’obesità. Questo problema interessa il 12% della popolazione italiana e la grande obesità oltre l’1,5%.

I rischi legati all’obesità e al sovrappeso

Nel corso della giornata, si porrà l’accento sui rischi che comporta l’eccessivo sovrappeso che non è un problema estetico, ma una malattia grave associata talune volte anche a mortalità precoce che porta al diabete, gravi malattie cardiologico, patologie respiratorie, artropatie, ma anche depressione.

La pandemia ha bloccato la chirurgia bariatrica per circa due anni, anche se la grande obesità è stata recentemente inserita tra le patologie a rischio nell’ambito dell’emergenza Covid19, per le gravi complicanze che può comportare per un paziente obeso.

L’obesità, in generale, rappresenta una condizione pericolosa per la salute che va affrontata con soluzioni efficaci e durature; quando non bastano diete, esercizio fisico e farmaci, la chirurgia bariatrica è l’unica soluzione per ridurre il grave eccesso di peso, ma occorre affidarsi a strutture qualificate, come sono i centri accreditati Sicob, tra cui c’è la Cobellis.

«Oltre all’intervento chirurgico, garantiamo un percorso multidisciplinare, seguendo le linee guida della Fondazione SICOB che rappresentano per il paziente garanzia di professionalità e minor rischio di complicanze post operatorie»– conclude il dottor Cobellis.

Il programma della giornata

Abbiamo articolato la Giornata del 27 ottobre in due momenti: la mattina per visite gratuite “in equipe” con chirurgo, gastroenterologo, nutrizionista e psicologo; nel pomeriggio eseguiremo una seduta operatoria “straordinaria” per interventi “fuori lista”, ovvero non programmati”.

Per dettagli ed informazioni sulla Giornata dedicata all’obesità della Casa di Cura Cobellis, contattare il numero 327 321 65 15.