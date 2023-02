Lotta al Covid-19, grande partecipazione a Sant’Arsenio per la cittadinanza onoraria al Prof. Giuseppe Ippolito

Grande partecipazione alla prestigiosa serata tenutasi a Sant’Arsenio nel corso della quale è stata conferita la Benemerenze civica da parte del comune di Sant’Arsenio al professore Giuseppe Ippolito originario del piccolo centro del Vallo di Diano per la sua prestigiosa carriera scientifica e per il suo grande impegno della lotta al covid, prima come direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma e poi come direttore generale della ricerca e innovazione in sanità al Ministero della Salute.

L’iniziativa

L’evento voluto fortemente dal comune guidato da Donato Pica è dall’associazione culturale “Luigi Pica” ha visto l’auditorium comunale gremito in ogni ordine di posto. Il Professore Ippolito ha abitato a Sant’Arsenio fino al conseguimento della maturità classica per poi andare via per proseguire gli studi universali e la sua brillante carriera.

La cerimonia

Accompagnato dai familiari, il Prof. Ippolito è stato omaggiato con due opere che ritraggono, una, come era una volta l’ospedale di Sant’Arsenio e un’altra la chiesa di Santa Maria Maggiore, prima della demolizione.

Nonostante gli scenari nazionali ed internazionali dove lui è stato protagonista, vista la sua prestigiosa carriera, Giuseppe Ippolito mantiene saldo il suo legame con Sant’Arsenio, con le persone, i suoi vecchi amici del paese e del Liceo classico “Cicerone ” di Sala Consilina.

Diversi gli aneddoti raccontati nel corso della serata condotta dalla giornalista Simona D’Alessio, prestigiosa firma dei più importanti quotidiani economici in Italia ed anche lei di Sant’Arsenio. La serata è stata allieta dalle esibizioni del coro “Amici della Musica” e dall’associazione “I due volti della Luna”.