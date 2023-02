Medico in prima linea per la lotta al covid-19, a Sant’Arsenio cittadinanza onoraria per il Prof. Ippolito

Sant’Arsenio si appresta ad onorare uno dei suoi figli più illustri, il professor Giuseppe Ippolito, che sabato 25 febbraio riceverà la cittadinanza benemerita dal Comune e il titolo di socio onorario dall’Associazione culturale “Luigi Pica”, presieduta dal dottor Aldo Rescinito.

La lotta contro il Covid

Il professor Ippolito è stato in prima linea nella lotta al Covid-19, prima come direttore scientifico dello Spallanzani e poi come Direttore Generale della Ricerca e Innovazione in Sanità del Ministero della Salute, incarico prestigioso che ricopre attualmente.

Il suo contributo nella gestione della pandemia è stato fondamentale e ha ricevuto l’approvazione e il riconoscimento della comunità scientifica internazionale.

La cerimonia

La cerimonia di conferimento delle onorificenze si terrà nell’auditorium comunale di Sant’Arsenio alle ore 17.30 e sarà moderata dalla giornalista Simona D’Alessio.

Alla presenza del sindaco Donato Pica, interverranno il presidente dell’Associazione culturale “Luigi Pica”, Aldo Rescinito, e il professor Ippolito stesso, che ringrazierà la comunità di Sant’Arsenio per il riconoscimento.

Il programma

Durante l’evento, ci saranno anche momenti di intrattenimento musicale, con l’esibizione del coro “Amici della Musica” diretto dalla maestra Viviana Palladino e dell’Associazione musicale “I due volti della luna”.

Sant’Arsenio è orgogliosa di poter riconoscere il valore del professor Ippolito e ringrazia il suo impegno e la sua dedizione nel contrasto alla pandemia, che ha salvato vite umane e ha permesso al nostro Paese di affrontare una delle sfide più difficili della sua storia recente.