San Pietro al Tanagro: una festa per ringraziare i sanitari impegnati nella lotta al covid

Nei giorni scorsi, in seguito al calo dei contagi, ha chiuso i battenti il reparto covid dell’ospedale di Polla. A San Pietro al Tanagro non dimenticano lo straordinario lavoro svolto da sanitari e personale di supporto per la lotta al covid. Ecco perché hanno deciso di organizzare una festa il loro onore.

L’appuntamento è per le ore 18 di oggi, domenica 27 giugno, in Piazza Enrico Quaranta.

Unterverranno tra gli altri il direttore sanitario dell’ospedale di Polla, Luigi Mandia, i dottori Domenico Rubino, Luigi De Angelis, Tullio Trotta, Ferdinando Giannattasio, Antonio Innac, Silvio Saponara e gli operatori sanitari locali.

La manifestazione è stata organizzata da + Insieme Onlus e dal Presidio permanente di supporto al cittadino La Salute.