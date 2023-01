Giornata della spirometria: appuntamento con la prevenzione ad Agropoli, ecco quando

Tornano le giornate della prevenzione organizzate dal Rotary Club Paestum Centenario in collaborazione con Avis O.D.V. Agropoli.

Appuntamento ad Agropoli presso la sede Avis

L’appuntamento è per sabato 28 gennaio dalle 09:00 alle 13:00 presso la sede Avis Viale Lombardia, 53 ad Agropoli con la giornata dedicata alla Spirometria a cura del Dott. Enzo D’Agosto. La prevenzione è fondamentale nella diagnosi precoce di molte malattie per questo motivo si sono istituite le giornate della salute.

Spirometria, ecco come viene effettuata e a cosa serve

È l’esame più comune per valutare la funzionalità respiratoria. Essa si avvale di uno strumento particolare, lo spirometro, con cui si misurano volumi e flussi respiratori.

Permette di misurare quanta aria contengono i nostri polmoni e come questa si muove attraverso i nostri bronchi, valutando se risultano aperti o chiusi da malattie ostruttive. Con la spirometria semplice, viene misurata quanta aria riusciamo a inspirare ed espirare con uno sforzo massimale e la velocità con cui riusciamo a muoverla.

La spirometria semplice o curva flusso/volume, misura la quantità di aria che si è in grado di inspirare ed espirare dai polmoni con uno sforzo massimale e la velocità con cui si riesce a muoverla.

I valori principali sono

Volume di aria emessa in 1 secondo dopo una inspirazione massimale, il volume totale di aria espulsa in una espirazione forzata dopo una inspirazione massimale. Il rapporto VEMS/FVC è fondamentale per differenziare un deficit ostruttivo da uno restrittivo; il più alto flusso sostenuto per almeno 10 millisecondi con una espirazione forzata partendo da una inspirazione.

La spirometria è uno strumento utile per la prevenzione diagnosi e stadiazione di varie patologie polmonari, in particolare di asma, bronchite e danni da fumo.

La spirometria è un metodo diagnostico non invasivo che permette di misurare la funzionalità polmonare attraverso la velocità e il volume dell’aria che una persona inala o espira.

Per info e prenotazioni telefono 0974271750-cell 3458389667