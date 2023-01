Prevenzione uditiva, Comune organizza giornata di screening

La prevenzione uditiva è fondamentale per evitare problemi più seri e proprio allo scopo di preservare la buona salute dell’apparato uditivo a Postiglione, durante tutto il 2023, saranno organizzate delle giornate per la prevenzione gratuite per tutti gli utenti.

Prevenzione uditiva: l’iniziativa

I pazienti potranno, così, sottoporsi a controlli audiometrici sin dalla più giovane età. Le visite, che inizieranno il 10 gennaio, si terranno presso l’ambulatorio comunale in via San Giorgio e saranno organizzate dal “Consorzio Stabile Gieffe”.

I cittadini, non solo residenti nel comune di Postiglione, potranno recarsi direttamente in ambulatorio o chiedere ulteriori informazioni presso gli uffici comunali.

Le visite si effettueranno nei giorni

10 Gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

13 Febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.30;

7 Marzo, dalle ore 15.00 alle ore 18.30;

11 Aprile, dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

15 Maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

12 Giugno, dalle ore 15.00 alle ore 18.30;

12 Luglio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

11 Settembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.30;

10 Ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

14 Novembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.30.