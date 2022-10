Giornata della prevenzione: a Roccadaspide visite gratuite

Il comune di Roccadaspide rientra tra quelli scelti dall’Asl di Salerno per una campagna di prevenzione per la salute.

Prevenzione: l’appello dell’assessore Comunale

L’oncologa Daniela Comunale, Assessore alla Sanità di Roccadaspide, ha invitato tutti i cittadini ad effettuare le visite a tutela della propria salute: “La prevenzione in medicina è l’arma migliore per poter sconfiggere le malattie e questo vale anche nel campo dei tumori. È fondamentale adottare un sano stile di vita sin dalla tenera età ed effettuare gli screening oncologici indispensabili per diagnosticare la presenza di tumori in una fase molto precoce, quando essi sono ancora “silenziosi” perché scovarli in questa fase e provvedere ad una loro asportazione vuol dire alta probabilità di guarigione”.

Sulla stregua del grande riscontro avuto nella precedente edizione, il 25 ottobre a Roccadaspide, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 in Piazza XX Settembre, farà nuovamente tappa il Camper della prevenzione dell’ASL Salerno con il progetto denominato: “FAI LA PRIMA MOSSA – GIOCA D’ANTICIPO CON LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE”.



In questo modo l’ASL Salerno arriva direttamente ai cittadini di Roccadaspide. Ci sarà la possibilità di effettuare gratuitamente screening per la diagnosi di tumori del seno, del collo dell’utero, del colon retto e della pelle.

Si può telefonare ai numeri indicati per una migliore organizzazione onde evitare disagi.

I contatti

I recapiti telefonici per prenotare gli screening gratuiti sono: