Gioi in festa per la Madonna del Rosario: tra fede, tradizioni e le parole del Prof. Palladino

La comunità di Gioi si prepara a celebrare la Madonna del Rosario, un appuntamento che si rinnova, come da tradizione, ogni prima domenica del mese di ottobre. Un culto antico verso la protettrice del paese che risale al XIII secolo circa e che ancora oggi viene portato avanti con profonda fede e devozione.
Tra i momenti più caratteristici delle celebrazioni figurano lo spettacolare incendio del campanile e il tradizionale e suggestivo “Volo dell’Angelo” nella piazza centrale del paese, evento preceduto dalla discesa della Madonna tra le fiaccole.
I quindici giorni di preparazione e la preghiera del Prof. Palladino
I festeggiamenti sono preceduti da quindici giorni di preparazione spirituale. In questo periodo, da qualche anno a questa parte, davanti alla chiesa intitolata a Sant’Eustachio viene affissa una preghiera dedicata alla Vergine del Rosario, contenuta in un foglio con testo scritto interamente a mano.
L’autore è il Prof. Giovanni Palladino, già docente di Italiano, che con pensieri spontanei nati dal cuore arricchisce i riti religiosi. In un suo scritto si legge:
«In ottobre semi in pugno se vuoi mietere di giugno. Maria scende dal Cielo per indicarci le vie che ci condurranno a Dio. Maria è la sublime creatura scelta da Dio per essere sua Madre. Signora tu sei la porta aperta tra l’eternità e il tempo. Ti offriamo il Rosario, la grande corona di fiori, il diadema di rose celesti, per posarlo sul corpo tuo e di Gesù. Ti salutiamo Maria, tu rifugio dei tuoi figli gioiesi peccatori. Veglia su noi, di gioia ricolmi il cor, piena di grazia noi t’acclamiam».
Il programma dei festeggiamenti: i riti della vigilia e di domenica 4 ottobre
Quest’anno i solenni festeggiamenti in onore della Vergine si terranno sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ad aprire le funzioni, nella mattinata della vigilia, sarà la cosiddetta “intronizzazione” della statua della Madonna, che verrà collocata sul suo trono.
Nella mattinata del giorno di festa, domenica 4 ottobre, si terrà la Santa Messa Solenne con inizio alle ore 10:45, animata dalla corale parrocchiale e dal “Coretto di voci bianche” dell’Oratorio “San Filippo Neri” di Gioi. A seguire, è prevista la recita della supplica alla Beata Vergine del Rosario.
Nel pomeriggio, alle ore 18:15 circa, prenderà il via la Solenne Processione con il simulacro della Madonna del Rosario per le vie del paese. Al termine del corteo religioso, in Piazza A. Maio, si svolgeranno la manifestazione dell’Angelo e la simulazione dell’incendio del campanile. A conclusione della giornata di festa si terrà il concerto sinfonico della Banda “Città di Noicattaro”, diretta dal Maestro Fiorangelo Orsini.