Gioi, una giornata tra fede e tradizione: la festa della Madonna del Rosario

Fede e tradizione si fondono nella festa della Madonna del Rosario, che si celebra anche a Gioi ogni prima domenica del mese di ottobre. Quest’anno i solenni festeggiamenti in onore della protettrice del paese si sono svolti sabato 5 e domenica 6.

La festa della Madonna del Rosario di Gioi

Le festività in suo onore si caratterizzano in particolare per due momenti lo spettacolare incendio del campanile e la tradizionale e suggestiva “Manifestazione dell’Angelo”, in cui quest’anno una bambina vestita da angioletto ha recitato una preghiera ai piedi della Vergine del Rosario.

Emozionante, inoltre, la precedente discesa della Madonna tra le fiaccole della Piazza.