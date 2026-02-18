“Giochi e giocattoli, di ieri e di oggi”: l’Arte come ponte tra generazioni al Polo Culturale di Agropoli

Dal 21 al 25 febbraio 2026, il Polo Culturale UP – “Scuola Landolfi” ospiterà la mostra d’arte “Giochi e giocattoli, di ieri e di oggi”. L’evento, organizzato dall’Associazione “Akropolis Arte Il Faro” con il patrocinio del Comune di Agropoli, si propone come un viaggio emozionale e analitico nel mondo dell’infanzia, per riscoprire il valore profondo del gioco.

L’iniziativa

L’esposizione nasce dalla volontà di stimolare un dibattito sulla metamorfosi del gioco. “Il gioco non è solo un passatempo, ma il momento in cui il bambino impara a vivere,” spiegano gli organizzatori. Se in passato il gioco era: collettivo, artigianale e vissuto all’aperto , una vera palestra di democrazia e creatività , oggi la dimensione digitale e individuale rischia di isolare i più piccoli, privandoli dell’interazione sociale e motoria.L’inaugurazione si terrà sabato 21 febbraio alle ore 17:00 alla presenza del Sindaco Roberto Antonio Mutalipassi e delle autorità cittadine. L’incontro, moderato da Maria Rosaria Verrone, vedrà i contributi specialistici del psicopedagogista Giuseppe Scarane e del pedagogista e storico del Cilento Gaetano Puca, per offrire una chiave di lettura scientifica e storica sul tema.

L’Arte in Mostra

Il percorso espositivo vanta la partecipazione di oltre venti artisti del territorio, le cui opere dialogheranno con i dipinti dei “piccoli talenti” (bambini dai 5 ai 10 anni) della Scuola di Pittura “La Bottega d’Arte” di Nadia Miglino. Questa sinergia tra artisti affermati e giovanissimi sottolinea l’obiettivo della mostra: favorire la consapevolezza e la riflessione attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Informazioni Utili

Dove: Polo Culturale UP – “Scuola Landolfi”, Agropoli

Polo Culturale UP – “Scuola Landolfi”, Agropoli Quando: Dal 21 al 25 Febbraio 2026

Dal 21 al 25 Febbraio 2026 Orari di visita: Dalle 17:00 alle 19:00

Dalle 17:00 alle 19:00 Ingresso: Libero

Un’occasione imperdibile per ritornare bambini, ricordare e, soprattutto, riflettere su come proteggere e valorizzare il tempo del gioco nelle nuove generazioni.