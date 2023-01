Gestione rifiuti: 800mila euro per il Comune di Vibonati, ecco gli interventi in programma

Importanti novità in vista per il Comune di Vibonati guidato dal Sindaco Manuel Borrelli, nell’ambito del rifacimento degli impianti di rifiuti o di ammodernamento di quelli già esistenti.

Ecco il finanziamento

Il comune del Golfo di Policastro infatti ha visto ammesso a finanziamento la propria proposta per un importo di circa 800mila euro per il rifacimento dell’isola ecologica presente all’interno del territorio comunale. Ma non solo.

Gestione dei rifiuti

Può creare problemi economici e ambientali, quando non è organizzata per garantire la massima efficienza. Purtroppo, credenza vuole che gestire i rifiuti sia l’ultimo dei problemi in una città, come in azienda. È un’attività ritenuta dispendiosa. In realtà, lo è solo perché non è strutturata come dovrebbe.

Una gestione dei rifiuti superficiale non solo crea pericoli per l’uomo e l’ambiente, ma genera la perdita di risorse preziose, che potrebbero essere reinvestite in altre attività.

Come funzionano i cestini intelligenti

È previsto anche l’acquisto di 4 isole ecologiche multi-raccolta, di 5 Bio-trituratori e di cestini stradali Smart. Il cestino «intelligente» comprime i rifiuti grazie ad una pressa interna alimentata da un pannello fotovoltaico e avvisa tramite app quando è il momento di svuotarlo.

Inoltre l’Ente comunale sarà dotato di un sistema di pesatura che sarà molto utile per giungere alla definizione di una tariffazione precisa e puntuale.