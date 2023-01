Gestione rifiuti a Castellabate, c’è il bando: ecco come partecipare

L’amministrazione comunale di Castellabate, guidata dal sindaco Marco Rizzo, ha indetto un bando per l’affidamento di gestione integrata dei rifiuti di spazzamento sul territorio comunale di Castellabate.

Ecco tutte le info utili

L‘affidamento avverrà mediante una procedura di gara aperta e con l’offerta economica più vantaggiosa. Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione all’Ente tramite pec all’indirizzo comune.castellabate@pec.it o all’indirizzo mail f.loschiavo@comune.castellabate.sa.it Piazza Lucia/Frazione S. Maria.

I requisiti per la partecipazione al bando

Potranno partecipare al bando di gara i soggetti che sono regolarmente iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, possesso di un impianto di trattamento rifiuti.

Inoltre avere un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 5.378.807,89

Un altro requisito richiesto è l’esecuzione di almeno un servizio prestato a favore di un Comune costiero ad elevata incidenza turistica durante il periodo estivo con popolazione residente complessivamente servita non inferiore a 9000 abitanti pari a quelli della stazione appaltante.

L’azienda dovrà garantire dovrà assicurare l’aumento del personale nei quattro mesi estivi. Il termine ultimo per presentare le offerte è fissato per il 9 febbraio entro e non oltre le ore 12:00

L’aggiudicatario del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti a Castellabate dovrà garantire anche la pulizia degli arenili, delle aree portuali.