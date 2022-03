Raccolta rifiuti ad Agropoli: ecco il nuovo bando

AGROPOLI. C’è il bando per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ad Agropoli. L’importo ammonta a circa 18,3 milioni di euro. La ditta vincitrice della gara si occuperà del servizio per i prossimi 5 anni.

Raccolta rifiuti ad Agropoli: il nuovo bando

Il bando è stato pubblicato tramite l’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento in vista della scadenza dell’appalto con l’attuale società che garantisce il servizio. Rispetto a cinque anni fa prevista una spesa minore a carico dell’Ente, visto anche l’aumento delle percentuali di raccolta differenziata.

I servizi e le novità

L’aggiudicatario del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti ad Agropoli dovrà garantire anche la pulizia degli arenili, delle aree portuali e della rupe, nel centro storico. Oltre alle normali attività previsto anche il lavaggio delle strade, l’allestimento di punto di raccolta rifiuti nel centro storico.

Non solo: tra i nuovi servizi anche l’installazione di cestini per la raccolta delle deiezioni caninei. Inoltre dovrà assicurare la gestione dell’isola ecologica di località Malagenia.

E infine la società aggiudicataria dovrà garantire piccoli interventi di manutenzione come pulizia e taglio dell’erba lungo i cigli dei marciapiedi. Il termine per la presentazione delle offerte per il servizio di raccolta rifiuti ad Agropoli e attività complementari è fissato per il prossimo 9 maggio.

L’azienda dovrà garantire il passaggio di cantiere degli attuali lavoratori; inoltre dovrà assicurare l’aumento del personale nei quattro mesi estivi.