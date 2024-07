Futani, ok ai lavori di rifacimento del manto stradale nel centro abitato

Al via i lavori di rifacimento del manto stradale del centro abitato del Comune di Futani. L’ufficialità dell’esecuzione degli interventi è giunta al Comune dalla Provincia di Salerno.

I lavori

Gli interventi in questione sono stati richiesti con forza e persistenza dal Sindaco Dario Trivelli e dall’Amministrazione Comunale, già all’indomani dell’insediamento. I lavori interesseranno il tratto stradale compreso tra le scuole materne e le scuole medie, nonché il tratto che dallo svincolo della superstrada conduce all’incrocio di Via Dante; il tutto, per un totale di oltre 140 mila euro. L’Ente fornirà nei prossimi giorni tempestivi aggiornamenti riguardo ai tempi e alle modalità di esecuzione dei lavori.

La Provincia di Salerno prosegue così le attività di miglioramento della sicurezza della propria rete viaria. L’obiettivo prioritario di questi interventi rimane quello di risolvere i problemi del territorio continuando a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle comunità per migliorarne la qualità della vita.