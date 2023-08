Capaccio Paestum. Rifacimento del manto stradale a Spinazzo

Il comune di Capaccio Paestum ha approvato un progetto esecutivo per il rifacimento del manto stradale in località Spinazzo. Si tratta di un evento di manutenzione straordinaria simile a quelli già attuati sul territorio nelle settimane scorse. Il comune potrà utilizzare 62 euro all’incirca per il lavori. Si tratta di fondi stanziati dal ministero dell’Interno con un decreto risalente al 20 gennaio del 2022: per effetto di tale normativa ogni comune beneficia di un certo importo per la cura del manto stradale.

L’approvazione

Come già detto, la giunta ha posto il proprio assenso su un progetto esecutivo. Dunque non resta che aspettare il bando per la gara d’appalto e l’assegnazione dei lavori. Dopo quest’iter inizieranno i lavori che mirano ad aumentare la sicurezza e la percorribillità delle vie. La tematica della scarsa viabilità e della poca sicurezza delle strade campane, infatti, nonostante l’attenzione dei vertici regionali (come il presidente De Luca) resta all’ordine del giorno.

Il miglioramento della viabilità un obiettivo della Regione

Nei giorni scorsi la nostra testata ha riportato la notizia dei fondi stanziati dalla regione per la manutenzione delle strade. Nel caso di questo intervento a Capaccio-Paestum non si tratta di fondi regionali, bensì di fondi statali. Tuttavia, si può rintracciare un parallelismo tra la crescente attenzione alla viabilità della Regione e l’indirizzo di governo perseguito dalla giunta di Capaccio-Paestum.