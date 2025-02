Furti nel Cilento: istituzioni e aziende al lavoro per la sicurezza

Negli ultimi mesi, il Cilento sta vivendo un’escalation di furti che sta preoccupando sempre di più i cittadini. Solo tra dicembre e febbraio, numerosi episodi e tentativi si sono verificati in diverse località del nostro territorio, da Agropoli fino al Vallo di Diano.

Prese di mira abitazioni e attività commerciali

I malviventi hanno preso di mira abitazioni e attività commerciali come bar e tabacchi, riuscendo spesso ad agire indisturbati e causando danni economici significativi. L’aumento dei furti ha messo in allarme la popolazione, che ora si sente sempre meno sicura all’interno delle proprie abitazioni. Le segnalazioni di presenze sospette, auto sconosciute e movimenti insoliti nelle zone residenziali si stanno moltiplicando, aumentando la percezione di insicurezza. La necessità di adottare misure di protezione più efficaci è ormai un’esigenza diffusa, con sempre più cittadini che chiedono interventi concreti da parte delle istituzioni e un potenziamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine. Molte famiglie hanno già subito danni economici e psicologici a causa dei furti.

L’intrusione nelle abitazioni private rappresenta una violazione della sicurezza personale che va oltre la semplice perdita materiale. La paura di subire un furto sta cambiando le abitudini quotidiane dei residenti, che sempre più spesso evitano di lasciare le proprie case incustodite o si organizzano con vicini e conoscenti per segnalare movimenti sospetti. Tuttavia, questo non è sufficiente e servono soluzioni più incisive per contrastare questa ondata di criminalità.

Convergenze risponde con My SafeZone

Una possibile soluzione per chi desidera sentirsi più sicuro è l’adozione di sistemi di sorveglianza e allarmi domestici. Tra le opzioni disponibili sul mercato, un’azienda del nostro territorio, come anticipato negli scorsi giorni, Convergenze ha lanciato My SafeZone, un sistema di sicurezza che garantisce monitoraggio 24/7 e notifiche in tempo reale, anche in caso di blackout.

Non solo sicurezza privata

Anche le forze dell’ordine si sono mosse per arginare la piaga, infatti, alcune settimane fa, a Vallo della Lucania, presso l’aula consiliare del Palazzo della Cultura, il comandante del locale Reparto Territoriale Carabinieri, Tenente Colonnello Valerio Palmieri e il Capitano Giuseppe Colella, comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli, hanno tenuto un incontro con esercenti e rappresentanti di categoria di farmacisti e tabaccai del territorio. L’emergenza furti non è solo un problema di sicurezza, ma anche un tema che incide sulla qualità della vita e sul senso di comunità. La collaborazione tra residenti, istituzioni e aziende locali può fare la differenza nel garantire maggiore protezione e tranquillità a chi vive in queste zone.

Per questo motivo, è evidente che la situazione richiede un approccio coordinato e multilivello per essere affrontata efficacemente. Mentre le forze dell’ordine intensificano i controlli e le aziende locali sviluppano soluzioni tecnologiche innovative, il coinvolgimento attivo dei cittadini resta fondamentale. Solo attraverso una stretta sinergia tra tutti gli attori coinvolti – dalle istituzioni alle imprese, dai residenti alle forze dell’ordine – sarà possibile contrastare efficacemente questa ondata di criminalità e restituire serenità alla comunità cilentana.