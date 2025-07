Finanza al servizio del territorio: Casal Velino lancia il dibattito su pesca, agricoltura e artigianato

Nell’ambito del progetto “Casal Velino – Saperi di Mare”, finanziato con il contributo dell’Unione Europea, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Regione Campania – Azione 4 – Obiettivo Specifico 2.2 del Piano Nazionale FEAMPA 2021-2027 – CUP B75C24000160002, il Comune di Casal Velino in sinergia con la Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia organizza il convegno “Finanza e Filiere Locali. La BCC Magna Grecia per lo sviluppo della pesca, dell’agricoltura e dell’artigianato”, in programma giovedì 17 luglio alle ore 18:30 presso la Sala Convegni del Molo di Sopraflutto del Porto di Casal Velino Marina.

L’iniziativa

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di stimolare un confronto aperto tra istituzioni, associazioni di categoria e sistema bancario su tre pilastri fondamentali dell’economia del territorio: agricoltura, pesca e artigianato. Un’occasione concreta per ascoltare i protagonisti di queste filiere, affrontare le criticità attuali ma anche valorizzare le opportunità di sviluppo sostenibile e innovazione già in atto.

Durante il convegno, i relatori approfondiranno i temi legati alle difficoltà quotidiane affrontate dai settori agricolo, artigianale e della pesca, ma metteranno anche in evidenza buone pratiche e scenari positivi che emergono grazie all’impegno delle associazioni e degli operatori del territorio.

In particolare, BCC Magna Grecia, attraverso l’intervento tecnico di ICCREA Banca, illustrerà strumenti e soluzioni finanziarie a sostegno della crescita delle filiere produttive, in linea con i principi del credito cooperativo e con la missione di supportare lo sviluppo locale.

Le dichiarazioni

“Accogliamo con entusiasmo questa iniziativa della Banca Magna Grecia – dichiara il Sindaco Silvia Pisapia – perché nasce dalla volontà concreta di sostenere le economie del territorio ascoltando direttamente chi ne è protagonista.”

“Il legame tra la nostra banca e queste filiere produttive è profondo – afferma la consigliera Anna Nigro – perché proprio in queste realtà si radicano i valori e le origini del credito cooperativo. Come BCC Magna Grecia vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento stabile per agricoltori, artigiani e pescatori.”

Al termine delle relazioni è previsto un dibattito aperto, durante il quale il pubblico potrà intervenire con domande, proposte e testimonianze.