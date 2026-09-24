Festa di Sant’Antonio a Palinuro: ecco il programma

La comunità di Palinuro si raccoglie per i tradizionali solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio del Porto, un appuntamento che unisce la devozione religiosa alla memoria storica e culturale della marineria cilentana. La ricorrenza affonda le sue radici nella fede popolare e rievoca eventi straordinari tramandati di generazione in generazione, come il celebre salvataggio in mare del 1949.

La memoria storica e il racconto del miracolo del 1949

Era l’alba del 25 settembre 1949 quando il piccolo Armando Sacco, all’età di sette anni, salì su un gozzo da pesca insieme allo zio. Intorno alle 11:30, nelle acque dietro Capo Palinuro, si scatenò una tempesta improvvisa e violentissima. A terra, la madre Maria De Angelis compì un gesto di disperata fede sulla spiaggetta della Ficocella, affidando una statuetta in pietra del Santo al mare. La statuetta rimase a galla, mentre in mare l’equipaggio lottava contro i flutti.

Nelle ore più buie della tempesta, il bambino credette di scorgere una figura protettiva: “Non abbiate paura, lì, lo vedete? C’è uno vestito da monaco che ci fa luce e con la corda che porta in vita ci sta tirando verso la riva, presto saremo salvi!”. Rientrati sani e salvi alle 23:30, il giorno seguente il bambino indicò la statua in chiesa esclamando: “È lui il monaco che ci ha salvati”.

Il programma religioso e civile del 25 e 26 settembre 2026

I festeggiamenti organizzati dalla Parrocchia S. Maria di Loreto e dal Comitato Festa vedono un ricco calendario di appuntamenti liturgici e civili per il fine settimana.

Venerdì 25 settembre 2026, Giornata in onore di Sant’Antonio, prevede i seguenti eventi principali:

Ore 08:30: Arrivo del concerto bandistico Città di Francavilla Fontana e giro di saluto del paese.

Ore 10:30: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco Don Valeriano Pomari.

Ore 15:30: Tradizionale processione via mare, accompagnata dall’Orchestra di Fiati “Magna Grecia del Cilento”.

Ore 17:30: Al rientro della processione via mare, avvio della processione per le vie del paese insieme all’Orchestra di Fiati e al Concerto Musicale “Città di Francavilla Fontana”.

Ore 19:30/20:00: Al termine della processione, presso il Porto di Palinuro, spettacolo pirotecnico a cura della ditta Pirocilento (consigliata la visione dalla rotonda strada del porto).

Ore 21:00: Piazza Virgilio, concerto musicale del Città di Francavilla Fontana (BR).

Sabato 26 settembre 2026, il programma prosegue con:

Ore 18:30: Santo Rosario presso la Parrocchia S. Maria di Loreto.

Ore 19:00: Santa Messa.

Ore 22:00: Piazza Virgilio, attesissimo concerto di Michele Zarrillo.

Le celebrazioni si concluderanno domenica 27 settembre con ulteriori momenti di preghiera, il concerto dei “I Rittantico” e l’estrazione della lotteria locale.