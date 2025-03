Felitto: protocollo d’intesa con l’Associazione Nazionale Carabinieri

Il Comune di Felitto, guidato dal sindaco Carmine Casella, ha deciso di stipulare un protocollo di intesa con il nucleo di volontariato e di protezione civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con sede a Roccadaspide. L’amministrazione comunale si impegna a corrispondere all’Associazione, un rimborso spese in relazione alle attività che saranno svolte, per un importo massimo annuo di € 1.000,00.

Le attività

L’associazione carabinieri garantisce l’intervento, l’osservazione, il rilevamento e la segnalazione durante alcune attività come l’abbandono incontrollato di rifiuti, in area urbana ed extraurbana, atti vandalici e di degrado nelle aree pubbliche cittadine; la rivelazione sul territorio comunale di discariche e scarichi abusivi. L’organizzazione collaborerà, con gli Organi comunali preposti, agli incontri per la diffusione delle procedure di prevenzione e comportamentali sui rischi derivanti da eventi sismici, rivolti alle scuole e tenuti anche dai Responsabili del Nucleo di P.C. in accordo con i Dirigenti scolastici; la stessa si occuperà anche di attività di soccorso, in occasione di calamità naturali ed antropiche, coadiuvando l’Autorità Comunale nelle opere di soccorso alle persone colpite ovvero, nell’ambito degli scenari di rischio di P.C. di attività di assistenza alla popolazione, attività sociale e/o di informazione alla popolazione.

Previste tra le altre attività, anche la partecipazione presso gli edifici scolastici durante la simulazione di evacuazione derivanti da eventi calamitosi, il supporto al Comando di Polizia Locale in occasione di manifestazioni religiose, culturali e sportive che comportino anche un afflusso straordinario di persone o che espongano a rischi derivanti dallo svolgimento delle stesse manifestazioni nonché supporto in emergenze anche sociali e controllo del territorio cittadino e la prevenzione di atti inconsulti sui beni del Territorio Comunale.