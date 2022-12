Comune e Associazione Carabinieri insieme per garantire più sicurezza sul territorio

Accordo tra Comune e Associazione Nazionale Carabinieri per garantire una migliore fruibilità degli spazi pubblici da parte della cittadinanza, migliorando la convivenza sociale e il rispetto della legalità attraverso la prevenzione di comportamenti scorretti.

Accordo tra Comune e Associazione Carabinieri

Questa l’iniziativa posta in essere dall’amministrazione comunale di Controne, guidata dal sindaco Ettore Poti. L’Ente ha scelto di sottoscrivere una convenzione con il gruppo di volontari di Bellosguardo.

Si ha l’obiettivo di collaborare per garantire maggiore controllo e sicurezza sul territorio. In particolare l’Ente ha assegnato ai volontari il compito di effettuare attività di osservazione, rilevamento e segnalazione di abbandono di rifiuti, atti vandalici, scarichi abusivi.

Ma non solo. L’associazione Nazionale Carabinieri, infatti, si occuperà di collaborare con il Comune in caso di calamità naturali, parteciperà a simulazioni con gli studenti e supporterà la polizia locale in occasione di manifestazioni ed eventi.

I volontari dell’associazione carabinieri svolgeranno la loro attività gratuitamente. Il comune rimborserà all’associazione le spese per eseguire il servizio oltre ai costi per la copertura assicurativa.

Le altre iniziative

L’Associazione Nazionale Carabinieri di Bellosguardo si sta mostrando molto attiva e sta sottoscrivendo una serie di convenzioni con i comuni del comprensorio alburnino e valdianese. L’obiettivo è quello di supportarli ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.