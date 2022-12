Accordo Comune – Associazione carabinieri: controlli anti incivili e più sicurezza sul territorio

Il Comune di Postiglione ha dato il via libera ad una convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri di Bellosguardo. I volontari daranno un supporto importante all’Ente e al personale dipendente garantendo una serie di servizi sul territorio comunale.

L’accordo con l’Associazione Nazionale Carabinieri

In particolare si ha l’obiettivo di collaborare per garantire maggiore controllo e sicurezza sul territorio. I componenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri che svolgono anche un ruolo di forza di protezione civile, effettueranno attività di osservazione, rilevamento e segnalazione di abbandono di rifiuti, atti vandalici, scarichi abusivi. Un modo per contrastare e reprimere comportamenti incivili.

Ma non solo. L’Associazione Nazionale Carabinieri, infatti, si occuperà di collaborare con il Comune in caso di calamità naturali, parteciperà a simulazioni con gli studenti e supporterà la polizia locale in occasione di manifestazioni ed eventi.

I costi

Starà all’Ente richiedere l’intervento degli uomini dell’associazione. L’Ente ha concesso loro una parte del fabbricato di via San Giorgio, ovvero l’ex sede della Guardia Medica. Inoltre investirà per il servizio 1500 euro e rimborserà all’associazione le spese sostenute, oltre ai costi per la copertura assicurativa.

Sono sempre di più i comuni che si avvalgono della collaborazione dell’Associazione Carabinieri di Bellosguardo per lo svolgimento di attività sul territorio che le sole unità in forza agli enti locali talvolta non riescono ad assicurare.