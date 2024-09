Febbre del Nilo, Asl tranquillizza: in arrivo nuove trappole e avviato piano di disinfestazione

Continuano a destare preoccupazione i casi di Febbre del Nilo registrati nelle ultime settimane ma il direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asl, Arcangelo Saggese Tozzi, rassicura e tranquillizza la popolazione: grazie alle immediate azioni di disinfestazione messe in campo, la circolazione del virus sembra essere sotto controllo.

Casi confermati e sospetti il virus è stato identificato in un uccello ad Agropoli e, secondo indiscrezioni non ancora confermate, anche in un cavallo nella zona di Altavilla Silentina. Sono stati inoltre registrati diversi casi di persone asintomatiche, a conferma della diffusione del virus nel territorio. A destare particolare preoccupazione è stato il recente decesso di un 59enne di Altavilla Silentina, ricoverato al Ruggi d’Aragona per una grave forma di encefalite.

Monitoraggio e prevenzione

L‘Asl ha intensificato le attività di monitoraggio e prevenzione, posizionando trappole per zanzare in diverse zone, tra cui Altavilla Silentina. Nonostante i primi due monitoraggi abbiano dato esito negativo, le analisi sulle zanzare catturate in questi giorni hanno confermato l’assenza di zanzare Culex, principali vettori del virus. Tuttavia, per una maggiore sicurezza, sono previste nuove installazioni di trappole la prossima settimana. Contestualmente, l’Asl ha avviato un piano di disinfestazione su tutto il territorio provinciale, anticipando di qualche giorno i trattamenti previsti.

L’ultimo intervento è stato effettuato il primo agosto. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati, le condizioni del 60enne di Roccadaspide sono in miglioramento, mentre il 70enne di San Mango Piemonte resta in coma. Il 78enne di Agropoli, è in condizioni stabili. Raccomandazioni alla popolazione L’Asl invita la popolazione a seguire alcune semplici precauzioni per proteggersi dalle punture di zanzara, come l’utilizzo di repellenti, l’indossare abiti a maniche lunghe e pantaloni lunghi, soprattutto nelle ore serali, e l’eliminazione di eventuali ristagni d’acqua nei giardini e nei terrazzi.