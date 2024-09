Altavilla Silentina, deceduto il 59enne affetto da encefalite. L’uomo era anche ammalato di leucemia

È deceduto Amedeo D’Aniello, il 59enne di Altavilla Silentina affetto da encefalite, probabilmente in seguito alla puntura di una zanzara Culex e ricoverato presso l’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno. L’uomo aveva già gravissimi problemi di salute, nello specifico, era ammalato di leucemia e, solo ultimamente, ad aggravare il quadro clinico era sopraggiunta l’encefalite da West Niles Virus.

Proprio in seguito a tale caso, ad Altavilla Silentina, erano state avviate tutte le procedure e tutte le verifiche opportune, ancora in corso, per capire se l’ulteriore malattia che aveva colpito l’uomo potesse essere attribuita o meno all’insetto tropicale.

Il cordoglio

Dolore tra la comunità in cui l’uomo, che aveva lavorato presso l’Istituto Scolastico del paese, era amato e benvoluto da tutti. “Il nostro concittadino purtroppo non ce l’ha fatta. Nei giorni scorsi il suo nome era stato annoverato quale caso tra quanti, in Italia, erano stati colpiti dalla zanzara Culex. Tuttavia, la problematica si era evidenziata in una persona già fortemente provata da una grave patologia oncologica che, malgrado le cure attente dei sanitari, non sono riuscite a preservarlo dalla morte. Ai familiari la nostra vicinanza e le nostre condoglianze” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale di Altavilla Silentina esprimendo profondo cordoglio.

L’uomo lascia la madre Giovanna, il figlio Valentino e i fratelli Martino, Ennio, Michelina e Antonella.

I funerali

Domani, 5 settembre, saranno celebrati i funerali presso il Santuario dell’Olivo di Serre, paese d’origine dell’uomo.