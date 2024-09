Altavilla Silentina, la zanzara Culex non è stata catturata dalle trappole, presto ne saranno installate altre

Dalle trappole installate dall’istituto Zooprofilattico e dall’Asl ad Altavilla Silentina non è emersa la presenza della zanzara Culex, nessun campione, infatti, è stato ancora catturato.

Le trappole erano state posizionate nella parte alta di località San Martino ed anche in questa zona l’esito è negativo. Lo hanno fatto sapere dall’ente comunale guidato dal sindaco, Francesco Cembalo che subito dopo il caso del 59enne altavillese colpito da encefalite in seguito, probabilmente, alla puntura da zanzara Culex, si era attivato per monitorare la situazione.

Le dichiarazioni

“Si procederà la prossima settimana con l’apposizione di nuove trappole e di un nuovo monitoraggio nella frazione di Borgo Carilla” hanno fatto sapere dall’ente.

Il territorio sarà controllato in maniera capillare per capire se è confermata la presenza dell’insetto, ma i risultati ottenuti fino ad ora sono rassicuranti: “I risultati ci confortano e ci fanno essere fiduciosi, pur rimanendo alta l’attenzione per scongiurare ogni pericolo. Restano in vigore le raccomandazioni già comunicate, di non avere acqua stagnante o di non sostare in luoghi dove ve ne sia, di usare repellenti quando si rimane all’aperto e coprirsi con abiti chiari” hanno raccomandato ancora dalla Casa Comunale.