Roccadaspide, 60enne colpito da encefalite: potrebbe essere un nuovo caso da zanzara Culex

Ci sarebbe un nuovo caso di encefalite da zanzara Culex. Dopo il caso del 59enne di Altavilla Silentina, in gravi condizioni anche a causa di alcune patologie pregresse, ad essere colpito un sessantenne che, nelle scorse settimane, era arrivato da Roma a Roccadaspide, suo paese di origine.

Il sessantenne, nei giorni scorsi, accusando un malessere generale e avendo la febbre, si era recato presso il Pronto Soccorso del nosocomio di Roccadaspide per poi essere indirizzato all’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno per ulteriori accertamenti. Ricoverato presso il presidio salernitano, l’uomo, non è in pericolo di vita, ma deve restare in osservazione e sottoposto a tutte le cure del caso.

Disinfestazione su tutto il territorio

L’Asl di Salerno ha predisposto, nella serata del 22 agosto, la disinfestazione straordinaria per la lotta contro la zanzara Culex, portatrice del West Niles Virus, limitatamente all’abitazione de paziente, ma il Comune di Roccadaspide, informato della situazione, ha voluto adottare tutte le misure preventive predisponendo, a proprie spese, la disinfestazione straordinaria dell’intero territorio comunale che avverrà nella serata di lunedì, 26 agosto e sarà effettuata da una ditta specializzata. E’ una misura preventiva visto che l’uomo potrebbe essersi infettato anche fuori regione avendo, il virus, un periodo di incubazione di diversi giorni.

Nelle prime ore della giornata odierna si era generata confusione su questo caso e quello dell’uomo morso dal ragno violino, tuttavia, è stato accertato che si tratta di due pazienti diversi. L’uomo infettato dal ragno è nato a Roccadaspide, ma risiederebbe altrove.