Favole per bambini: fondamentali per lo sviluppo

Lo sviluppo di un bambino non è fatto solo di alimentazione corretta, sport e apprendimento; la vita dei più piccoli è piena di colori, di pensieri fantastici e di mille forme di creatività diverse. I bambini vivono storie avventurose ogni giorno, che sia in castelli di cuscini o in trenini fatti con le sedie del soggiorno, mostrando nel gioco tutte le potenzialità della loro fantasia. Stimolare questa creatività è anche compito dei genitori, creando momenti di condivisione e stimolo, un esempio di questo può essere il leggere libri di favole insieme a loro.

Un sito per leggere e crescere insieme

Le favole per bambini non sono soltanto parole messe insieme perché suonano bene e sono di facile comprensione: si tratta di racconti avventurosi capaci di stimolare l’immaginazione e mantenerla sempre viva, ma utili anche per la creazione di un legame speciale tra genitore e figlio.

La verità è che nessuno nasce genitore, ma lo si diventa con il tempo. Anzi, potremmo dire che nel momento in cui nasce un bambino, viene al mondo anche un genitore: è normale non sapere cosa fare in ogni situazione che la vita, da quell’istante in poi, mette davanti. I libri di favole tornano utili anche e soprattutto per questo: grazie a strumenti così colorati, ricchi di parole magiche e di illustrazioni fantastiche, è possibile trovare un mezzo di comunicazione efficace per spiegare al proprio bambino anche concetti distanti da quel mondo così incantevole e fatato. Spesso, nascoste tra avventure e animaletti, nei libri di favole si celano lezioni preziose sull’importanza di valori fondamentali della vita, come l’amicizia, il coraggio e la lealtà.

Inoltre, spesso si possono utilizzare anche per aiutare i bambini a comprendere quelle emozioni difficili che provano e che non riescono a spiegare: rabbia, invidia o tristezza sono concetti difficili da capire per chi non li hai mai provati prima, e questo genera frustrazione e fastidio. Grazie alla lettura di libri in cui vengono presentati come naturali, il bambino riuscirà a esplorare a fondo il suo mondo interiore e capire meglio come funzionano le sue emozioni.

Perché è importante leggere favole ai bambini

I motivi per cui leggere libri di favole con i propri bambini non si limitano a questo: si tratta anche di un’attività molto utile per migliorare le abilità linguistiche.

Infatti, anche se è il genitore a leggere, al bambino basta ascoltare per imparare e assimilare nuovi vocaboli, riuscendo a comprendere meglio anche frasi complesse. Questo è anche molto utile per stimolare il linguaggio nei bambini, che, emozionati ed eccitati per ciò che ascoltano, sentono il bisogno di parlarne per raccontare e rivivere quelle storie.

Inoltre, leggere insieme prima di andare a letto facilita il processo di addormentamento, che da alcuni bambini viene vissuto con angoscia e preoccupazione. Accade principalmente perché percepiscono il sonno come una separazione obbligata dai genitori, figure di riferimento nella vita: vedendoli lì con lui, invece, e ascoltare la loro voce che racconta una storia, sarà più facile trovare la serenità giusta per addormentarsi.