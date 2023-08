Farmacie rurali e aree interne, c’è una nuova legge regionale

Un sostegno concreto per le tante farmacie delle aree interne della provincia di Salerno che sono costrette a convivere con le difficoltà, anche economiche, dei piccolissimi centri e che rappresentano l’unico presidio sanitario facilmente accessibile in zone spesso isolate. Il contributo è rappresentato dalla legge regionale n. 18 del 18 luglio 2023 che adegua l’indennità di residenza per le farmacie rurali sussidiate che operano nei piccoli Comuni, frazioni, centri abitati, località e agglomerati rurali con popolazione inferiore a 3. 000 (tremila) abitanti.

“È un importante risultato che arriva dopo oltre 50 anni di lotte sindacali” ha dichiarato Giuseppe Viggiano, presidente provinciale del Sunifar, il sindacato dei farmacisti rurali e che è parte integrante di Federfarma.

“La legge – ha precisato Viggiano – arriva dopo un lungo travaglio in cui si sono prodigati negli anni i nostri colleghi dei comitati rurali con decine di incontri e presentazioni di bozze di legge. È stato un impegno sindacale estenuante che ha visto il Sunifar Salerno e il Consiglio Direttivo di Federfarma Salerno sempre in trincea affrontando e gestendo il presente con un occhio di riguardo al futuro e facendo tesoro del passato e di chi ci ha insegnato a ottenere risultati con strategie e impegno quotidiano”.

Gli ultimi anni sono stati decisivi per arrivare alla nuova legge. “Nel 2016 con l’allora presidente Dario Pandolfi – ricorda Viggiano – ci venne l’idea di organizzare un convegno a Caselle in Pittari per trattare le problematiche della ruralità. Seguì un altro incontro nel Salone della Provincia a Salerno a cui partecipò il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Fu in quella occasione che si compresero le difficoltà dei farmacisti rurali. Nacque il Progetto Sperimentale sulle farmacie rurali che ha consentito di arrivare alla stesura e approvazione della legge del luglio scorso”.