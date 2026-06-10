Estate 2026 a Capaccio Paestum: servizi Spiaggia e navette gratuite già attivi da giugno

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum, guidata dal Sindaco Gaetano Paolino, per questa Estate 2026, già dalla prima settimana di giugno, ha pianificato al meglio la fruizione della fascia costiera e delle spiagge per i tanti turisti e residenti che vi si recano all’insegna del relax e del divertimento.

Viabilità e Parcheggi: 37 Aree di Sosta Stagionali

Per quanto concerne la mobilità, le strade di accesso al lungomare sono state rese ancora più funzionali e sicure con:

Interventi sulla segnaletica orizzontale e verticale.

Adeguamento degli spartifuoco.

Inoltre, sono state individuate, pulite e attrezzate con appositi parcometri ben 37 aree di sosta stagionali su tutto il territorio comunale. Un impegno straordinario che ha visto all’opera l’Azienda Speciale Paistom e la Polizia Municipale, oltre alla ditta privata, individuata tramite evidenza pubblica, a cui è stata affidata l’installazione dei parcometri.

Riqualificazione della Pineta e Accesso alle Spiagge

È partita anche la pulizia e la messa in sicurezza dei sentieri che attraversano la fascia pinetata. Si tratta di un intervento al contempo di riqualificazione e di messa a disposizione degli utenti di camminamenti che dalle aree di sosta conducono direttamente alla spiaggia.

Servizio Navetta Gratuito: Orari e Zone

Per quanto concerne il servizio navetta, già dal prossimo week end, saranno attive nei fine settimana di giugno, dalle ore 9.00 alle ore 20.30, navette che, gratuitamente, dai parcheggi in zona Laura condurranno sul lungomare.

L’Amministrazione Comunale sta svolgendo quotidianamente un’attività volta a consentire la fruizione del litorale di Capaccio Paestum con annessi servizi, nella massima sicurezza, rispetto delle regole e dell’ambiente.