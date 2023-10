Efficientamento energetico della casa comunale di Lustra

Lustra programma interventi di efficientamento energetico. L’Ente guidato dal sindaco Luigi Guerra ha così approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo ai lavori di “efficientamento energetico – sostituzione degli infissi della casa comunale del Comune di Lustra”, per un importo complessivo di € 80.000,00. L’Amministrazione Comunale punta così ad interventi per limitare gli sprechi di energia e migliorare il rendimento dei sistemi.

I finanziamenti

L’opera verrà finanziata con fondi di cui al Programma Parchi per il Clima del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, assegnati al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il Comune cilentano ha autorizzato il PNCVDA, all’esecuzione dell’intervento, impegnandosi, nel contempo, a prendere in consegna le opere ultimate al collaudo dei lavori.

Fondi dal Mase per il risparmio energetico

La Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via alla terza edizione per il Programma Parchi per il Clima, l’azione in sostegno degli interventi destinati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da realizzare nei territori dei Parchi nazionali. Lo Scopo del Programma è raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, di mitigazione e adattamento e di tutela e valorizzazione della biodiversità in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con la Strategia europea sulla biodiversità 2030 e con le politiche di sviluppo sostenibile.

Le finalità del finanziamento del Ministero

Il finanziamento ministeriale è finalizzato ad interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici; interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell’Ente parco nonché degli enti locali rientranti nel territorio del parco o nelle aree contigue e realizzazione di impianti di piccola dimensione di produzione di energia da fonti rinnovabili; interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile, ed interventi di gestione forestale sostenibile.