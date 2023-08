Proseguono spediti i lavori per il rifacimento della pubblica illuminazione a Lustra. In queste sere è stato illuminato il primo tratto di strada, al quale seguiranno altri interventi su tutto il territorio comunale. Lo ha annunciato il primo cittadino, Luigi Guerra. Nelle prime fasi si lavorerà alle nuove linee e al ripristino delle non funzionanti. Dopodiché seguirà il Relamping di tutti i corpi illuminanti, che saranno sostituiti con lampade a Led.

I vantaggi dei lampade a Led

La tecnologia Led è nota per la sua efficienza energetica, grazie alla quale si può ridurre il consumo di energia elettrica fino al 70%. Questo significa che il comune potrà risparmiare sulle bollette energetiche, dando un impulso al bilancio pubblico. Inoltre, la riduzione dei consumi energetici avrà un impatto positivo sulle emissioni di gas ad effetto serra, contribuendo a proteggere l’ambiente ea contrastare il cambiamento climatico.

La sicurezza pubblica

Il progetto consentirà anche il ripristino di tutti i punti luce non funzionanti, garantendo più sicurezza pubblica, soprattutto nelle zone meno illuminate. La nuova tecnologia Led è infatti in grado di fornire una maggiore luminosità e una migliore visibilità, migliorando così le condizioni di sicurezza nella città.

Interessate le seguenti strade: Variante Rocca Cilento. Rocca Cilento – Lustra. Lustra – collegamento strada provinciale. Lustra – Giglio. Cappella S. Antonio – Località Selva. Corticelle – Ponti Rossi.

Il progetto di Lustra assuma particolare rilevanza, in quanto rappresenta un esempio concreto di come l’efficienza energetica possa contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e alla tutela dell’ambiente.