Eccellenza: primo punto per l’Agropoli. Sapri sconfitto in casa. Continua a sognare la Calpazio

L’Agropoli ottiene il primo punto in classifica pareggiando per 1-1 sul campo del Giffoni Sei Casali, i ragazzi di Mister Ambrosino reagiscono allo svantaggio trovando la rete del pari grazie alla prima rete stagionale di Corado.

La Calpazio continua a stupire, superando per 1-2 la Pro Sangiorgese, la squadra di Mister De Cesare dopo un iniziale svantaggio, ha trovato prima la rete del pareggio dal dischetto con Maiese e poi ha ribaltato l’incontro con una rete su calcio d’angolo di Jarju.

Infine tra le cilentane il Sapri viene sconfitto per 1-2 in casa dal Castel San Giorgio, brutta battuta d’arresto per la squadra di Mister Graziani che subisce la prima sconfitta in campionato.