Eccellenza: il punto dopo la 30^ giornata

Nella trentesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, vittoria per l'Agropoli, il Sapri esce sconfitto con la Pro Sangiorgese mentre la Calpazio raggiunge il pari allo scadere.

Agropoli, vittoria di misura

L'Agropoli guadagna altri tre punti sul campo della Virtus Avellino, basta un tempo ai ragazzi di Mister Ambrosino per chiudere la pratica, decidono le reti di Terriuolo, Onesto e Rabbeni, nella ripresa la Virtus Avellino prova a rientrare in partita, ma l'incontro termina 2-3 per i Delfini.

Da sottolineare anche gli spiacevoli episodi di violenza che hanno contraddistinto l'inizio della partita, con il Mister dell'Agropoli che è stato aggredito da uno “Stewart” della società ospitante. Altri tre punti guadagnati dai delfini che continuano a sperare nei play-off.

La Calpazio non sa più vincere

La Calpazio agguanta il pari all'ultimo secondo con Magliano, dopo una partita non brillantissima da parte dei ragazzi di Mister Santosuosso, il Citta di Solofra era passato in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Robustelli sugli sviluppi di calcio piazzato, in seguito la squadra ospite nei minuti finali era rimasta anche in dieci uomini, quando sembrava che i tre punti dovessero andare nella direzione del Solofra è arrivata la testata decisiva di Magliano sul cross di Maiese per l'1-1 finale, un punto insperato che mantiene la Calpazio a distanza di sicurezza dalla zona calda.

Infine il Sapri viene travolto per 3-0 dalla Pro Sangiorgese, in una partita a senso unico, dove gli spigolatori non hanno trovato nessuna azione per impensierire la squadra avversaria, adesso la situazione di classifica si complica sempre di più.

Risultati

Apice – Castel San Giorgio 0-2

Calpazio – Solofra 1-1

Costa D'Amalfi – Sarnese 1-2

Pro Sangiorgese – Sapri 3-0

Salernum Baronissi – Audax Cervinara 0-0

Santa Maria La Carità – Giffoni 1-0

Scafatese – S. Antonio Abate 3-0

Faiano – Buccino 0-2

Virtus Avellino – Us Agropoli 2-3

Classifica

Sarnese 71

Castel San Giorgio 62

Scafatese 57

Costa D'Amalfi 54

Buccino 53

Agropoli 49

Giffoni 48

Santa Maria La Carità 42

Virtus Avellino 36

Calpazio 36

Salernum 34

Cervinara 33

Sapri 31

S. Antonio Abate 30

Apice 29

Città di Solofra 29

Pro Sangiorgese 27

Faiano 12