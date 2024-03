Eccellenza: la Calpazio trova un pari importante all’ultimo respiro con il Solofra

Ancora un pari per la compagine di mister Pasquale Santosuosso che al “T.Vaudano” impatta col Solofra. Quando ormai sembrava tutto perso la Calpazio agguanta il pari con Magliano.

Primo tempo

Nella venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza la Calpazio in cerca di riscatto e punti pesanti si affida in avanti a Chiacchio, Margiotta e Rekik. Nel Solofra, in piena lotta play out, esordio per il tecnico Nicola Rapolo.

Al 2′ ci prova proprio Rekik ma la sua conclusione termina debole tra le braccia del portiere.

Buono l'inizio dei padroni di casa che al 7′ ci provano con Monzo, dopo una buona giocata in area, ma anche in questo caso il tiro è debole e centrale.

Al quarto d'ora incursione degli ospiti con Maiorano che in acrobazia non spaventa Cappa.

Ancora pericolosi gli uomini di Santosuosso al 23′ con Chiacchio. Il colpo di testa dell'attaccante viene deviato in angolo.

Alla mezz'ora gol annullato al Solofra. Sul cross in mezzo di Avallone il tocco di Diallo che deposita in rete, ma in posizione irregolare.

Un minuto più tardi i granata richiedono un rigore per un fallo su Chiacchio ma per l'arbitro è tutto regolare.

Nell'unico minuto di recupero assegnato dal direttore di gara il centrocampista Monzo viene ammonito. All'intervallo è 0 a 0.

Secondo tempo

Nessuna emozione nel primo quarto d'ora della ripresa, con le due squadre attente soprattutto in fase difensiva.

Al 17′ doppio cambio per i padroni di casa, dentro Borsa e Masocco fuori Chiacchio e Di Lascio.

Proprio il nuovo entrato Borsa va vicinissimo al vantaggio su assist di Margiotta, grande risposta di Barone che tiene inchiodato sul pari il risultato.

Al 21′ il vantaggio a sorpresa del Solofra. Punizione di Moccia con Robustelli che approfitta dell'errore di Cappa è porta avanti i suoi.

A dieci dal termine sinistro alto di Rekik su azione d'angolo.

Al 40′ la squadra di Rapolo resta in dieci per il doppio giallo a Visciano.

Al sesto minuto di recupero, quando ormai sembrava tutto già deciso, grande giocata di D'Avella che crossa al centro dove Magliano non deve fare altro che spingere in rete.