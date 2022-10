Hassen Rekik: l’Agropoli annuncia il tesseramento del classe ’98

Novità di mercato emersa nelle ore scorse in casa Us Agropoli. La società delfina, presieduta da Carmelo Infante, ha reso noto, infatti, di aver tesserato l‘estroso jolly offensivo Hassen Rekik, calciatore che vanta esperienze in Serie D. Per il giocatore si tratta di un ritorno essendo cresciuto proprio nella cittadina cilentana. Rekik si è già aggregato al gruppo guidato da Carmine Turco primo nel girone B di Eccellenza regionale, grazie ai 16 punti conquistati in 6 gare e reduce dal successo per 3-1 contro il Costa D’Amalfi. I delfini di capitan Margiotta nel prossimo turno saranno opposti all’Ercolanese.

Us Agropoli: tesserato Hassen Rekik

L’US Agropoli comunica di aver tesserato l’attaccante Hassen Rekik. Agropolese, classe ’98, vanta numerose esperienze importanti in carriera. Frutto del vivaio dei delfini viene lanciato in Serie D nella stagione 2016/2017. Lascia la casacca dei cilentani la stagione successiva per approdare all’Ercolanese. Dopo i granata scende in campo anche con Savoia, Gladiator, Giugliano e Brindisi. In tutto sono più di cento le presenze raccolte in quarta serie con una grande mole di consensi attenuta ovunque sia sceso in campo. Il calciatore è già aggregato al gruppo della prima squadra e disponibile per la trasferta di Ercolano.

Le parole del nuovo calciatore dei delfini

“Sono molto contento di essere tornato ad Agropoli arrivo in una grande società e non vedo l’ora di indossare nuovamente la maglia della mia città per fare grandi cose insieme”.