Eboli: “Viaggio di Andata e Ritorno”, tutto pronto per il convegno di grande rilevanza scientifica dedicato all’ingegnere Gabriele Del Mese, fondatore di ARUP Italia

E’ stato presentato questa mattina, nell’aula consiliare Isaia Bonavoglia di Palazzo di Città l’evento “Viaggio di Andata e Ritorno”, un convegno di grande rilevanza scientifica dedicato all’ingegnere Gabriele Del Mese, fondatore di ARUP Italia. Alla conferenza erano presenti i club organizzatori, il Lions Club Eboli Valle del Sele con il suo presidente Nicola Danza, il Rotary Club Eboli con la presidente Francesca Spera e il presidente della Proloco, Enrico Tortolani, che fungerà da moderatore dell’evento. Durante l’incontro, il sindaco Mario Conte ha dichiarato: “Premiamo un personaggio che ha fatto tantissimo in Italia e all’estero. Egli rappresenta un esempio e uno stimolo per i nostri giovani e per gli studenti, dimostrando ciò che può essere ottenuto con il giusto impegno”.

Nicola Danza ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione tra il Lions Club e il Rotary Club

“È la prima volta che i club Lions e Rotary si uniscono per realizzare un evento così importante. Abbiamo rotto uno stigma e questo fa parte della nostra ottica di creare una rete solida e collaborativa”. Francesca Spera, presidente del Rotary Club, ha aggiunto: “Vogliamo portare bellezza e armonia. Abbiamo subito ottenuto il patrocinio della facoltà di architettura dell’Università di Napoli Federico II e della facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno”.

L’appuntamento

L’evento “Viaggio di Andata e Ritorno” si terrà sabato 28 ottobre alle ore 9 presso il Cinema Teatro Italia di Eboli. Durante l’evento interverranno Vito Cappiello, docente di architettura del paesaggio presso la facoltà di architettura UniNa, e Enrico Sicignano, docente di architettura tecnica presso la facoltà di ingegneria dell’UniSa.