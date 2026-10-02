Eboli: una giornata di prevenzione dedicata agli screening gratuiti, ecco dove e quando

La prevenzione oncologica fa tappa a Eboli con una giornata interamente dedicata alla salute, all’informazione e alla promozione degli screening gratuiti offerti dalla Regione Campania e dall’ASL.

L’appuntamento

L’appuntamento è per sabato 3 ottobre, presso la Cooperativa Legame, in via San Giovanni 16, dove sarà possibile ricevere informazioni e aderire ai programmi di prevenzione oncologica attraverso la prenotazione degli esami e il ritiro dei kit per lo screening. L’iniziativa si svolgerà in due fasce orarie: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30, con l’obiettivo di avvicinare sempre più cittadini ai percorsi di prevenzione e facilitare l’accesso ai servizi sanitari.

I tre programmi di screening disponibili

Nel corso della giornata saranno promossi tre importanti programmi di screening.Per quanto riguarda la prevenzione del tumore della mammella, le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni potranno effettuare presso la sede la prenotazione della mammografia. Successivamente saranno ricontattate in tempi brevi per concordare l’esecuzione dell’esame.

Per lo screening del collo dell’utero, rivolto alle donne tra i 25 e i 64 anni, sarà possibile prenotare il controllo direttamente presso la Cooperativa. Anche in questo caso, le interessate saranno successivamente ricontattate per effettuare l’esame.Spazio anche alla prevenzione del tumore del colon-retto, rivolta a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni.

I cittadini potranno ritirare gratuitamente il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Una volta effettuato il test, il kit potrà essere riconsegnato presso la Cooperativa Legame e l’esito delle analisi sarà successivamente trasmesso via e-mail.

L’importanza della diagnosi precoce

Una giornata che punta a rendere la prevenzione più accessibile e vicina alle persone, ricordando quanto sia importante aderire ai programmi di screening e sottoporsi ai controlli previsti. La diagnosi precoce rappresenta infatti uno strumento fondamentale nella lotta contro le patologie oncologiche.

Informarsi, partecipare e non rimandare i controlli può fare la differenza. La prevenzione arriva a Eboli e diventa un’opportunità concreta per prendersi cura di sé e del proprio futuro. Scegli la prevenzione, abbraccia la vita!