Eboli, tragedia a Campolongo: uomo muore in spiaggia

Un malore improvviso è probabilmente alla causa del decesso di Alfonso B. un uomo originario di Eboli, molto conosciuto e benvoluto anche negli ambienti culturali provinciali.

La tragedia

Stando a quanto si apprende l’uomo era a mare, in acqua, quando per cause al vaglio degli inquirenti avrebbe avvertito un improvviso malore.

Le urla di alcuni astanti e poi i soccorsi immediati. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Adagiato sulla battigia in attesa delle forze dell’ordine, saranno gli organi inquirenti a stabilire se effettuare l’esame autoptico.

La notizia ha lasciato tanto dispiacere negli avventori dello stabilimento balneare e in quanti conoscevano Alfonso come uomo perbene, elegante, gentile con tutti.