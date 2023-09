Eboli: sicurezza, ambiente, lavori pubblici e ritardi. I temi portanti di un discorso anche politico che tiene banco in città

Con Cosimo Pio Di Benedetto, consigliere di minoranza, avvocato ed ex vice sindaco dell’amministrazione Cariello, e con Vito Maratea, imprenditore, consigliere di maggioranza con delega alle Politiche Giovanili, abbiamo fatto un excursus “dentro e fuori” Palazzo di Città per “sfogliare” il territorio in lungo e in largo e accendere i riflettori sulla Città di Eboli che stenta a mantenere il suo ruolo storico di capofila della Piana del Sele.

Palazzo di città va in onda ogni martedì in diretta alle 21 e in replica il mercoledì dopo il tg delle 13:55.